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KKTC'ye gelenlere 14 günlük karantina uygulanacak

KKTC'ye gelenlere 14 günlük karantina uygulanacak
KKTC'ye gelenlere 14 günlük karantina uygulanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yurtdışından KKTC’ye gelecek olan yolculara 14 günlük karantina uygulanacağını duyurdu.

KKTC'de korona virüs salgınının kontrol altına alınmasının ardından kademeli olarak tarifeli uçuşların başlatılması planlanıyor. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 10 Haziran'da KKTC'de dahil bazı ülkelere uçuşların başlayacağı yönündeki açıklamasının ardından KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Atakan, 1 Temmuz'dan önce başlaması planlanan tarifeli uçuşların, 1 Temmuz tarihinde geçilmesi öngörülen kurallar ile değil, ülkede halen yürürlükte olan giriş kuralları çerçevesinde düzenleneceğini aktardı. Atakan, “Şu an itibariyle ülkemize kimlerin, hangi koşullar ve kurallar çerçevesinde giriş yapabileceği Bakanlar Kurulu kararları ile belirlenmiş durumdadır. 1 Haziran tarihi itibariyle KKTC vatandaşları, 8 Haziran tarihi itibariyle de KKTC'de oturum, çalışma, eğitim veya benzeri bir izinle bulunan yani KKTC ile herhangi bir illiyet bağı bulunan yabancıların girişi mümkün. Tüm bu girişlere Sağlık Bakanlığı gözetiminde 14 gün zorunlu karantina uygulamasına tabi olmak kaydıyla izin veriliyor” ifadelerini kullandı. Bakan Atakan, “Şu anda ülkemize girişler deniz yolu ile ve charter sistemi ile düzenlenen veya düzenlenmesi planlanan uçuşlar ile yapılıyor. Dolayısı ile 1 Temmuz tarihinden önce başlaması planlanan tarifeli uçuşlar 1 Temmuz tarihinde geçilmesi öngörülen yapı ile değil, ülkemizde halen yürürlükte olan giriş kuralları çerçevesinde düzenlenecektir” dedi.

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