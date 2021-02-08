KKTC'ye korona virüs aşıları bu hafta geliyor

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, geçtiğimiz hafta 40 bin adet Sinovac korona virüs aşısının geldiğini ve 35 bin aşının yapıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeler sonucu hafta içi aşıların gelmeye devam edeceğini ifade eden Pilli, "Çarşamba ya da Perşembe günü aşıların geleceğine kesin gözüyle bakıyorum. Ama miktarı belli değil. İnanıyorum ki Türkiye üzerinden bize yüksek miktarda aşı gelecektir" dedi.

Pilli, dün açıklanan 47 vakanın ardından bu sabah saat 10.00'a kadar 57 pozitif vakanın daha tespit edildiğini duyurdu. Pilli, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 15 olduğunu, bu hastaların 6'sının solunum cihazına bağlı olduğunu ifade etti. Pilli, asıl hedeflerinin, temaslıları tespit edip izole etmek, pozitif vakaları tedavi etmek ve 14 Şubat'a kadar salgını kontrol altına almak olduğunu aktardı.

KKTC'de Covid-19 nedeniyle toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Ülkede, devam eden sokağa çıkma yasağı 15 Şubat tarihinde sona erecek.

Ayşe Soykıray