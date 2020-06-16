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KKTC'ye tarifeli uçuşlar yeniden başlıyor

KKTC'ye tarifeli uçuşlar yeniden başlıyor
KKTC'ye tarifeli uçuşlar yeniden başlıyor

KKTC ile Türkiye arasındaki tarifeli uçuşlar yeniden başlıyor.

KKTC ile Türkiye arasındaki tarifeli uçuşlar 17 Haziran'da Pegasus tarafından gerçekleştirilecek birer sefer, 20 Haziran'da ise Türk Hava Yolları haftada 4 sefer ile yeniden başlıyor. Uçuşlar ilk etapta İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı ve Antalya Havalimanlarından karşılıklı seferler ile başlayacak.

KKTC'ye hali hazırda başlayacak seferlerde Bakanlar Kurulu kararları çerçevesindeki karantina uygulamaları yapılacak. 1 Temmuz tarihine kadar yürürlükte olan uygulamaya göre, KKTC vatandaşları ve KKTC'de ikamet/çalışma/eğitim veya benzeri şekillerde bulunan yabancılar, 14 gün karantinada kalma şartıyla ülkeye girebilecek. KKTC vatandaşları hariç tüm yabancılar 4 bin 400 TL'lik karantina ücreti ödeyecek.

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