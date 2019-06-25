Klasik Bilimkurgu Öyküleri raflarda

Çınar Yayınları etiketiyle okuyucunun beğenisine sunulan Klasik Bilimkurgu Öyküleri, “Geceyi Yaşa!” sloganıyla yola çıkan ve çeşitli korku, bilimkurgu, polisiye ve doğaüstü edebiyat eserlerini yan yana getirecek olan “Kara Çınar” dizisinin üçüncü kitabı.

Klasik Bilimkurgu Öyküleri, iyi bilimkurgunun iyi edebiyata dönüşme yolundaki ilk durağı olan 19. yüzyıla uzanıyor. Fitz-James O'Brien'ın yazdığı ve Lovecraft'ın en sevdiği öykülerden biri olarak tarihe geçen “Elmas Mercek”, Edward Page Mitchell'ın kaleme aldığı ve edebiyat tarihinin ilk zaman makinesi öyküsü olarak kabul edilen “Geri Giden Saat”, yine Mitchell'a ait ve türünün önemli örneklerinden biri olan “Gövdesi Olmayan Adam”, Frank R. Stockton imzalı bir keşif öyküsü olan “Negatif Yerçekimi Hikâyesi”, usta ütopya yazarı Edward Bellamy'den “Hikâyem Size”, H. G. Wells'ten yazıldığı dönemde olduğu kadar günümüzde de değerini koruyan “Yeni Hızlandırıcı” ve ustaların ustası Abraham Merritt'ten “Çukur Halkı” Klasik Bilimkurgu Öyküleri adlı kitapta yan yana geliyor.