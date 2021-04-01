Klasik Türk müziği eserleri Yaprak Sayar'la ses buluyor

İş Sanat'ın çevrimiçi nisan ayı programında, klasik Türk müziği eserlerinden oluşan bir repertuvarla Yaprak Sayar da yer alıyor. Türk müziğinin makamsal kimliğini, batı müziğinin armonisi ve ritmik yapısıyla buluşturan konserde Sayar, aralarında ”Kara Kız ”, “Deryada Deryalıklar”, “Dünyaya Geldim Gülmek İçin” şarkılarının da bulunduğu klasik Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek. Sayar, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı “Ses Eğitimi” bölümünden 2010 yılında mezun oldu. 2012 yılında Unesco'nun desteklediği Itri yılına özel hazırlanan konser serisinin Paris'teki programında “Akis Ensemble” ile sahne alan sanatçı, çeşitli üniversitelerde; şan, repertuvar ve Türk musikisinin icra teknikleri konularında dersler verdi. Genç sanatçının, 2018 yılında çıkarttığı, caz ve Türk müziğinin bir arada sunulduğu ilk solo albüm çalışması olan ‘Caz Musikisi' geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Kültür merkezinin sahnesine ilk kez konuk olan Sayar'a bu konserde Erman Türkeli (piyano), Murat Süngü (çello), Umut Hoşgör (keman), Turgut Özüfler (kanun), Şentürk Öztaş (bas gitar), Furkan Resuloğlu (tanbur) ve Mehmet Akatay (perküsyon) eşlik edecek. İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilen konserin ilk gösterimi, 3 Nisan Cumartesi saat 20.30'da İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesi üzerinden yapılacak. Etkinlik sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.

Nisan programındaki klasikler

Klasik müzik konserlerinde bu ay, orkestra şefi Batuhan Uzgören yönetiminde Milli Reasürans Oda Orkestrası keman sanatçısı Can Özhan ile birlikte sahne alacak. Antonio Vivaldi'nin eseri “Dört Mevsim Keman Konçertosu”nun seslendirileceği konser, 9 Nisan'da yayında olacak. Halk müziğinin güçlü sesi Feryal Öney, “Bozatlı Hızır”, “İp Attım” ve “Arzu Kızım” gibi hareketli türküleri seslendireceği zengin bir seçkiyle kültür merkezinin sahnesine konuk olacak. Öney'in konseri, 17 Nisan'da müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Cem Önertürk, Ufuk Soygürbüz, Kıvanç Fındıklı, Ozan Evruk ve Hüseyin Uçar'ın oluşturduğu Anadolu Nefesli Beşlisi, geleneksel müzik kültürümüzün ezgilerini modern batı enstrümanları ile sahnede buluşturacak. Topluluk konserde, bu yıl 100. yaşı kutlanan Astor Piazzola'nın “Fugatta” eserinin yanı sıra Jacques Ibert, György Ligeti'nin ve Ferit Tüzün'ün eserlerini de seslendirecek. Konser, ilk gösterim tarihi olan 21 Nisan'dan itibaren yayında olacak. İş Sanat, Dünya Caz Günü'nü ise özel bir konserle kutlayacak. Jülide Özçelik'in cazla harmanladığı halk türkülerinin yanı sıra kendi şarkılarını da seslendireceği konser, 30 Nisan'dan itibaren yayında olacak.