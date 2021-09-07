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Klipli aşı çağrısı yapan minik öğrenciler yeniden okula kavuştu

Klipli aşı çağrısı yapan minik öğrenciler yeniden okula kavuştu
Klipli aşı çağrısı yapan minik öğrenciler yeniden okula kavuştu

Van’ın merkez Edremit ilçesinde okullarının yüz yüze eğitime başlaması için daha önce klipli aşı çağrısı yapan minik öğrenciler, yeniden okula kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Klipli aşı çağrısı yapan minik öğrenciler yeniden okula kavuştu - Tıkla İzle

Korona virüs salgının son bulması ve toplumsal bağışıklığın sağlanmasının aşıyla mümkün olacağına dikkat çekiliyor. Bu kapsamda Edremit ilçesindeki Van Şehit Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut (FİLO) İlkokulu 4'üncü sınıf öğretmeni Şenay Bahçe, öğrencileriyle birlikte aşı konulu bir klip hazırlamıştı. Duygu dolu klipte öğrencilerin eskisi gibi arkadaş ve öğretmenleriyle bir arada olduğu günler anımsanmıştı. Dün itibariyle eskisi gibi okullarına kavuşan öğrenciler, kurallara uyarak aşı olan herkese teşekkür etti.

İHA muhabirine konuşan sınıf öğretmeni Şenay Bahçe, okulların açılması için daha önce klipli aşı çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Ülke genelinde aşılanma oranlarının artmasının ardından okul ve öğrencilerine kavuştuklarını ifade eden Bahçe, “Okulların açılmasıyla birlikte bu süreci daimi kılmak yine bizlerin elindedir. Aşı olmayanların önce kendi sağlıkları için, daha sonra toplumsal sağlığın gereğini yerine getirmelerini istiyoruz. Bu süreçte aşımızı olup, tedbirlere uyalım lütfen” dedi.

Aşı oranlarının artmasıyla yeniden arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren öğrenciler ise sürecin devam etmesi ve eğitimlerinin aksamaması için aşı olmayanların aşı olmasını istedi.

Yılmaz Sönmez
 

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