KOAH ataklarına dikkat: 'Şikayetleri sigaraya bağlayarak doktora geç başvuruyorlar'

Havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu hastalıklarında artış yaşanıyor. Bu durumun özellikle KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için farklı etkiler oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seda Tural Önür de hastalığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Seda Tural Önür, kış aylarında atakların arttığına dikkat çekerken vatandaşların şikayetlerini sigaraya bağlayarak doktora geç başvurduğuna vurgu yaptı.

“En sık 3'üncü ölüm nedeni”

KOAH'ın tanı ve tedavisinin konulmaması durumunda ölüme neden olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Seda Tural Önür, “En sık 3. ölüm nedeni olarak KOAH tanımlamıştır. Dünyada ölümlerin yüzde 5 buçuğundan KOAH sorumludur. Bu hastalık ataklarla seyreden bir hastalıktır her atak hastalığın daha da ilerlemesine, bu sebeple hastalığın ataklarının da takiplerle, kontrol altına alınması ve önlenmesi son derece önemlidir. İlerleyici bir hastalık olduğu gibi önlenebilir bir hastalıktır. Özellikle kış aylarında daha sık olarak bu hastalığın tanısının konduğunu, ataklarla karşımıza gelen hastalarla beraber görebiliyoruz. Ev içi ve dış hava kirliliğinin kullanılan yakıtlarla beraber artması özellikle kış dönemlerinde atakların artmasına ve hastaların daha çok hastaneye başvurmasına ve ölümle seyreden sonuçlara neden olabilmektedir. Yine gribal enfeksiyonlar, kış aylarında üst hava yolları enfeksiyonları atak sıklığını arttırdığı için bu hastalarda ciddi seyredebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü de o yüzden bu hastalarda grip ve zatürre aşısının mutlaka yapılmasını ve enfeksiyonlardan bu hastaların öncelikli olarak korunması gerektiğini, atakları koruduğundan dolayı mutlaka önermektedir. Şikayetlerini sigara kullanımına bağlayarak sağlık kuruluşlarına daha geç başvurabiliyorlar. İlerleyen dönemlerinde de hastalık solunum yetmezliği tablosuyla beraber çeşitli oksijen cihazlarına bağlı kalma durumları dahi söz konusu olabiliyor” ifadelerini kullandı.

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