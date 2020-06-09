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Koalisyon Güçleri'nden Bağdat'taki uçak kazasına ilişkin açıklama

Koalisyon Güçleri'nden Bağdat'taki uçak kazasına ilişkin açıklama
Koalisyon Güçleri'nden Bağdat'taki uçak kazasına ilişkin açıklama

Terör örgütü DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri, Bağdat'da askeri uçağın iniş sırasında pistten çıkmasına ilişkin açıklama yaparak, uçakta hasar meydana geldiğini ve yaralıların hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri, Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssünde bir askeri uçağın iniş sırasında pistten çıkmasına ilişkin açıklamada bulundu. Terör örgütü DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın kuzeyinde yer alan el-Taci askeri üssüne iniş yapan uçağın pistten çıkması ve barikatlara çarpması sonucu uçakta hasar meydana geldiği vurgulandı. Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, uçakta bulunan 16 kişiden 4'ünün yaralandığını belirterek, yaralıların hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Öte yandan başkent Bağdat'ta bulunan havalimanı yakınlarına füze saldırısı yapıldı. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, füzenin Arap Hudayir bölgesinden atıldığı, saldırganların yakalanması için bölgede arama çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Abdulkadir Hacıoğlu

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