Kobani davasında cezalar belli oldu

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı. Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen eylemlere ilişkin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları sanıklar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, esas hakkında mütalaa açıklandı.

Mahkeme başkanı, bir önceki celse alınan ara kararı dava dosyasına gelen evraka karşı sanık ve avukatlarının beyanda bulunduklarını söyleyerek, esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz vereceğini aktardı. Ardından sanık ve avukatları beyanda bulunmaya devam edeceklerini aktararak, mütalaanın okunmamasını istedi.

Mahkeme heyeti başkanının mütalaanın okunacağını tekrarlaması sonrası sanıklar, duruşma salonunu terk etti. Ardından Cumhuriyet Savcısı, tamamı 13 bölümden oluşan 5 bin sayfalık mütalaayı özet şeklinde salona okudu. Açıklanan mütalaaya göre, Suriye'deki iç savaşı fırsat bilen terör örgütü DEAŞ'ın, Kobani'ye saldırması üzerine Ekim 2014 tarihinde HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları, sokağa çıkma çağrısında bulundu. Aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 32 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başladı. Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması, kolluk güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef aldı. Saldırıların yapıldığı il ve ilçelerde adli süreç devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sokaklarda yasa dışı eylem yapan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çağrıları yapanlara yönelik soruşturma başlattı.

Bu çerçevede 25 Eylül 2020 tarihinde operasyon için talimat verilirken Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilenlerden terör örgütü PKK'nın sözde dağ kadrosundan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasından Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de bulundu. Açıklanan mütalaada bazı sanıkların, olay tarihindeki terör olaylarının başlamasında ve eylemlerin Türkiye geneline yayılmasında doğrudan sorumlu oldukları, söz konusu isimlerin, örgüte müzahir kitlelerin sokağa çıkması için çağrıda bulundukları ifade edildi.

Sanıkların terör örgütü PKK elebaşlarıyla hareket ettikleri, suç işlenmesi için çağrıda bulundukları, ayrıca bir kısım sanıkların doğrudan suça karıştıkları söylenilen mütalaada, bunların devletin birliği, ülkenin bütünlüğüne karşı vahim eylemler olduğuna dikkati çekildi. Mütalaada, "Hiçbir devlet, üniter yapısının başka bir ülke ya da silahlı terör örgütleri tarafından ele geçirilmesine, değiştirilmesine ve bölünmesine asla izin vermez. Her devlet, vatandaşlarını terörden korumak için gereken tedbiri almak ister" değerlendirmesi yapıldı.

Aylarca süre verilmesine rağmen sanıkların savunma yapmak yerine her seferinde yargılamayı uzatmaya çalıştıkları aktarılan mütalaada, sanıkların müşterek fail olarak olay tarihinde ülke genelindeki terör eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiği yer aldı.

Bu kapsamda sanıklar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ahmet Türk, Bircan Yorulmaz, Ali Ürküt, Alp Altınörs, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Ayla Akat Ata, Aysel Tuğluk, Ayşe Yağcı, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Cihan Erdal, Nazmi Gür, Dilek Yağlı, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Gülser Yıldırım, Gültan Kışanak, Günay Kubilay, İsmail Şengül, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, İbrahim Binici, Can Memiş, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü Köse, Emine Beyza Üstün, Meryem Adıbelli, Sibel Akdeniz, Mesut Bağcık, Nezir Çakan ve Aynur Aşan'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Ayrıca sanıklar Demirtaş, Şenoğlu, Türk, Yorulmaz, Ürküt, Altınörs, Tan, Bilgen, Ata, Tuğluk, Yağcı, Yorulmaz, Barmaksız, Erdal, Gür, Yağlı, Ayna, Önder, Yıldırım, Kışanak, Kubilay, Şengül, Çelik, Oduncu, Tuncel ve Karaman'ın, aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 6 kişinin öldürülmesine ilişkin "nitelikli insan öldürme" suçundan 6'şar kez daha ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi. Aynı suçtan sanık Nezir Çakan ve Sibel Akdeniz'in 4'er kez, Meryem Adıbelli'nin ise 1 kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istendi.

Bununla birlikte söz konusu sanıklar hakkında, mala zarar verme, hürriyeti tahdit, öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve hırsızlık, suçlarından ise farklı oranlardan süreli hapis cezası istendi. Mütalaanın okunması sonrası söz alan bir sanık avukatı, bazı sanıkların sorgularının tamamlanmadan mütalaanın sunulmasını kabul etmediklerini söyledi. Sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için bir sonraki celseye ertelendi.

Ahmet Furkan Gülap

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