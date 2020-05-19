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KOBİ'ler Amazon üzerinden AB ülkelerine ulaşacak

KOBİ'ler Amazon üzerinden AB ülkelerine ulaşacak
KOBİ'ler Amazon üzerinden AB ülkelerine ulaşacak

KOBİ’ler Amazon üzerinden AB ülkelerine ulaşacak

TOBB, Amazon ve Boğaziçi Üniversitesinin daha önce hayata geçirdiği e-Ticaret eğitim programı yeni dönemde online ortamda 20-27 Mayıs'ta başlatılacak. TOBB çatısı altında bulunan tüm odalara üye firmalar, eğitimlere ücretsiz olarak katılabilecek. Nisan ayında Ticaret Bakanlığı, KOBİ'leri elektronik ticaret alanında desteklemek amacıyla bir dayanışma kampanyası başlatmıştı. Çalışmalar bu kampanya kapsamında hızlandı. ‘BiTıklaAvrupa' adıyla verilecek eğitimlerle, Türk firmaların ürünlerini Amazon'un Avrupa'daki beş pazar yeri (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) üzerinden tüm Avrupa ülkelerine sunabilmelerine destek olunması amaçlanıyor. Eğitimlere yurtiçinde online satış yapan, e-İhracat'a açılarak satışlarını artırmak isteyen firma yetkililerinin katılımı bekleniyor. Bunların yanı sıra e-Ticaret ve e-İhracat'la tanışmak isteyen firmaların üst düzey yetkilileri ile başka e-Ticaret kanallarından satış yapan Amazon sistemini daha yakından tanımak isteyen firmaların da eğitimlere katılabileceği belirtiliyor. Eğitimlerde müşteri memnuniyeti, teslimat performansı, ürün politikası, ürünlerin ön plana çıkarılması, global satış gibi birçok konuda bilgi verilecek.

Türkiye Gazetesi

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