KOBİ'lere dijital dünyada hayatta kalma kılavuzu

Günlük alışkanlıklara ve iş hayatına dair birçok değişikliği beraberinde getiren koronavirüs süreci ve sonrasında yapılacak iletişim çalışmaları, her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Dijital alanda KOBİ'lerin sahip olması gereken varlıklar ve çalışmalar ise bu yeni dönemde artık bir gereklilik değil, zorunluluk. Yazılım, tasarım, sosyal medya, dijital pazarlama ve sadakat uygulamaları konularında markalara hizmet veren Markakod'un CEO'su Ahmet Göker, kritik salgın dönemi ve sonrasında dijital dünyada KOBİ'lerin mutlaka atması gereken adımları paylaştı.

''Çevrimiçi varlıkların önemi artıyor''

Çevrimiçi varlıkların önemine değinen Ahmet Göker, ''Karantina sürecinin getirdiği yaşam süreci dolayısıyla şimdiye kadar olmadığından çok daha fazla insan çevrimiçi durumda.Bu durumu fırsata çevirmek için KOBİ'lerin online varlıklarını geliştirmeleri, mümkünse küçük bütçelerle yenilemeler ve düzenlemeler yapmaları önemli pazarlama fırsatları sunuyor. KOBİ'lerin müşterileriyle buluştuğu ilk alanlardan biri olan web sitelerinin yanı sıra mobil aplikasyon, blog, Youtube kanalı gibi mevcut online varlıklara küçük de olsa yatırımlar yapmalarının bilinirlik, satış ve gelir artırışını beraberinde getireceği unutulmamalıdır'' dedi.

''Dijital itibar KOBİ'ler için de öncelik''

Göker, sözlerine şöyle devam etti: ''İtibar yönetimi sadece büyük markalar için değildir. Küçük ve orta boy işletmeler, daha iyi hizmet vermek için müşterilerinin onlar hakkında ne düşündüklerini ne söylediklerini bilmeli ve yazılan tüm yorumları mutlaka takip etmelidirler. Dijital dünyada işletmeye ait itibarın doğru yönetimi için dijital PR'a ya da diğer bir deyişle dijital halkla ilişkilere yatırım yapılmalıdır. Ayrıca dijital dünyada olumsuz görüş bildiren müşterilerle iletişim kurulmalı ve mevcut sorunlarına çözüm sunulmalıdır''.

Müşteriye ulaşılacak dijital araçlara değinen Göker, ''KOBİ'ler içinde müşteriye ulaştıracak dijital araçlardan biri de Google Benim İşletmem (Google My Business) hizmetidir. Google üzerinden kolayca ulaşılabilecek bu hizmet, KOBİ'lere ait bilgileri Google üzerinden kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor. Bu hizmeti kullanmak için bir gmail e-posta hesabınız sahip olmanız yeterli'' şeklinde konuştu.