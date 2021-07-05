KOBİ'lere yüzde 0 üye iş yeri ücreti fırsatı

KOBİ'lere özel yenilikçi ürün ve hizmetlerle işletmelere fayda sağlamayı hedefleyen ING Türkiye, yeni müşterilerine yönelik avantajlı POS Ekstra kampanyası ile KOBİ'lere destek oluyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre ilk bin yeni KOBİ müşterisi ile sınırlı olan kampanya kapsamında, yeni ING'li işletme sahipleri yalnızca dijital kanallardan edinebildikleri POS Ekstra ürünüyle ING Business Banka Kartları ile aylık 3 bin TL ve üzeri harcama yaptıklarında, 20.000TL ciroya kadar yüzde 0 üye iş yeri ücreti avantajından faydalanabiliyor ve POS yazılım, donanım ve bakım ücreti ödemiyor. 5 Temmuz itibariyle başvuruların başladığı kampanya kapsamında, yeni KOBİ Dijital müşterileri kampanyaya dahil olmaları durumunda üç ay boyunca yüzde 0 üye işyeri ücreti avantajından yararlanabilecek.

Yalnızca dijital kanallardan edinilebilen POS Ekstra ile ING KOBİ Dijital dünyasında yerini alan işletme sahipleri hem harcama yaptıkça kazanıyor hem de para transferi, aylık POS bakım ücreti gibi masrafları yapmıyor. POS Ekstra'nın avantajlarından yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin ING Business Banka Kartları ile aylık 3 bin TL harcama yapmaları yeterli oluyor. Fatura, market, akaryakıt, restoran, kafe gibi harcamaların sonucunda aylık 3 bin TL limitine ulaşan yeni ING'li işletme sahipleri, tek çekimde yüzde 0 üye işyeri ücreti avantajından faydalanıyorlar. ING Türkiye'nin POS Ekstra üyesi iş yeri sahiplerine sunduğu avantajlar, ayrıcalıklı üye iş yeri ücreti ile sınırlı kalmıyor. Ayrıca havale-EFT ücreti ödemeyen POS Ekstra'lılar, tüm bankaların ATM'lerinden ayda altı kez ücretsiz olarak para çekip yatırabiliyor. Üye iş yeri sahipleri ayrıca, sabit, mobil veya yazarkasa POS fark etmeksizin kullandıkları POS için aylık yazılım, donanım, bakım ücreti de ödemiyor.

“KOBİ'lere ve ülke ekonomisine olan desteğimizi sürdüreceğiz”

Pandemi döneminde ekonomik eksende müşterilerine destek vermeyi önceliklendirdiklerini belirten ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, “KOBİ'lerin ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğuna inanıyor, işletmelere özel yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle işletmelere fayda sağlamayı hedefliyor, aynı zamanda onların müşteri memnuniyetinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Pandemi nedeniyle oluşan zorlu piyasa koşullarında KOBİ'leri desteklemeyi önemsiyoruz, bu kapsamda yeni POS Ekstra kampanyamız ile üç ay boyunca yüzde 0 üye iş yeri ücreti fırsatını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle KOBİ'lerin yanında olarak işletmelere ve ülke ekonomisine olan desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.