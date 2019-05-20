Koç Spor Fest'e İAÜ damgası

Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonu Koç Spor Fest'in bahar etabı, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 9-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen 'Büyük Finaller' ile tamamlandı.

Futbol ve Voleybol Erkek'te zirve İAÜ'nün

İstanbul Aydın Üniversitesi, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Koç Spor Fest'te ikisi Türkiye şampiyonluğu, ikisi ise Türkiye ikinciliği olmak üzere dört kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı. İAÜ Futbol Takımı yarı finalde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni, penaltılara giden maçın sonunda 4-3'lük skorla, finalde ise Haliç Üniversitesi'ni yine penaltılar sonucu 2-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa uzanırken, İAÜ Voleybol Erkek Takımı ise yarı finalde Marmara Üniversitesi'ni 3-0 ile, finalde ise Gazi Üniversitesi'ni 3-1 ile geçerek zirveye çıktı. İAÜ Basketbol Kadın Takımı ve İAÜ Voleybol Kadın takımı ise kendi branşlarında Türkiye ikincisi oldu.

"Başarının sırrı takım ruhunda"

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı İsmail Çakıt şunları söyledi: "Üniversite olarak sportif başarılara çok büyük önem veriyoruz. Hatta sportif başarılar öğrencilerimize zaman zaman burs olarak da dönüyor. Başarımızın sırrının ise takım ruhunda olduğunu düşünüyorum. Zira takımlarımız, gerek müsabaka süreçlerinde, gerekse müsabaka dışı dönemlerde gerçek bir aile gibi hareket ediyor. Bu birlik ve dayanışma ruhu da başarıyı beraberinde getiriyor. Nitekim Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Koç Spor Fest Süper Lig Türkiye Şampiyonası'na katılan 5 takımımızdan 4'ü finale kaldı. İAÜ Takımları Koç Spor Fest'e damga vurdular ve bizleri gururlandırdılar. Eğitimin her alanında var olan İAÜ, sosyal ve sportif alanda da aldığı bu sonuçlarla Türkiye'nin Aydın'lık geleceğinde emin adımlarla yoluna devam ediyor."

15 üniversiteden 5 bin sporcu

Organizasyonda üniversite takımları, yüzme, atletizm, jimnastik, voleybol, hentbol, futbol, basketbol, dağ bisikleti ve spor tırmanışı alanlarında mücadele etti. Üniversiteli gençlerin spor, müzik ve eğlence ile buluştuğu Koç Spor Fest'e 15 üniversiteden 5 bini aşkın sporcu katıldı.