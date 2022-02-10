Koca yürekli imam İHA'ya konuştu

Dondurucu soğukta içleri ısıtan görüntüler Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel köyünde geldi. Kar yağışı sonrası yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı karayolunda uzun araç kuyrukları oluştuğunu gören Eser, dün ikindi namazı sonrası karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan şoförlere çay ve bisküvi dağıttı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in ‘sen ne güzel adamsın' ifadeleri ile sosyal medyadan Eser'in çay dağıttığı görüntüleri paylaşması büyük ilgi gördü.

Yaptığı davranışla adeta görenlerin içini ısıtan Eser, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin kendisine ‘Allah razı olsun' dediğini kaydederek, “Dün yolda mahsur kalan araçları ikindi namazından çıktığımda görünce onlara yani sürücülere yardım amaçlı çay ve bisküvi dağıttım. Vatandaşlar teşekkür ettiler ve ilk defa bir imamın böyle bir şey yaptığını söylediler. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Çok mutlu oldum, hepimizden Allah razı olsun. Bizim insanımız böyledir. Nerde bir mazlum görse, nerde ihtiyaç sahibi varsa ona elini uzatır. Kendi aç kalır ve donar ama kimseyi üşütüp, aç bırakmaz. Bu bizim ecdadımızdan bize kalan en büyük mirastır. Ben Erzurumluyum, buranın yani Afyon'un, Şuhut'un insanı mert, ama havası soğuktur” dedi.

Gökten Ceylan