Kocaali sular altında kaldı, ilçede adeta hayat durdu

Sağanak yağış Sakarya'yı olumsuz etkiledi. Kocaali ilçesinde derenin taşması sonucu oluşan su baskınları adeta hayatı durdurdu. Tarım arazileri, yollar ve ahırlar sular altında kalırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ahırlarda kalan hayvanlar iş makineleri yardımı ile kurtarılıyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar bölgede incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgiler verdi. Selin vurduğu Kocaali ilçesinde çalışmalar sürüyor.

Evleri su bastı, çok ciddi bir alan hasar gördü

Başkan Acar, “2019 yılında yaşadığımız afetten daha şiddetli yağış aldığımızı düşünüyorum. Bir önceki afette sıkıntı yaşadığımız yerde de ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Sadece Melen'de taşma olmadı. Çok ciddi bir alan hasar gördü. Evleri sular bastı. Su baskınları var. Alandere Mahallesi bugüne kadar görmediğimiz durumu yaşıyor” dedi.

Can kaybı yok, evde mahsur kalanlar kurtarılıyor

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, “Hemen çıktık geldik, bütün ekipleri sevk ettik; AFAD, UMKE, itfaiye. Evde mahsur kalanlar kurtarılıyor. Desteklerle geldik buraya. Can kaybı yok” diye konuştu.

Burak Can Tokyürek - Sezgin Genç - Murat Hazer



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