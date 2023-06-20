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Kocaali'de dere taştı, birçok mahalle sular altında kaldı

Kocaali'de dere taştı, birçok mahalle sular altında kaldı
Kocaali'de dere taştı, birçok mahalle sular altında kaldı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak yağış dereleri taşırdı. İlçenin birçok noktasında su taşkınları yaşandı. Yol ve tarım arazilerinin sular altında kaldığı bölgelerde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaali’de dere taştı, birçok mahalle sular altında kaldı - Tıkla İzle

Sağanak yağış Sakarya'yı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok ilçesinde etkili olan sağanak Kocaali ilçesinde dere taşkınlarına sebep oldu. Yaklaşık 2 sene önce sel felaketinin yaşandığı birçok mahalle sular altında kaldı. Demiraçma, Karşı, Melen ve Alandere Mahalleleri su taşkınlarının en fazla yaşandığı bölgeler oldu. Yollar, tarım arazileri ve bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı taşkın bölgelerinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sezgin Genç - Batuhan Saçar
 

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