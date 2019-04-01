Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Tahir Büyükakın oldu

Resmi olmayan sonuçlara göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı AK Parti adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, partisinin il başkanlığı önünde zafer konuşmasını yaptı. Çok sayıda partilinin alkışları ile sahneye gelen Büyükakın, "Çok çalışacağız ve ilk seçimde İzmit'i geri alacağız" dedi.

Konuşmasına AK Parti il teşkilatını yönelik övgü dolu sözlerle başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu demokrasi kazanmak da var kaybetmek de var, kaybettiğimiz yerde neden kaybettiğimizi sorgulayacağız. Değerli kardeşlerim milletimizin kalbini kırdıysak nerede kırdığımızı bulup düzelteceğiz. Teşkilatımız ve Büyükşehir ile el ele verip çok çalışacağız ve ilk seçimde İzmit'i geri alacağız" dedi.

Çalışmalara daha da gayretle başlayacaklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Evet sevincimiz buruktur ama önümüz aydınlıktır. İktidarlar halka hizmet için vardır, bize göre milletin takdirinin üzerinde tek takdir vardır o da Allah'ın takdiridir. Biz koltuğa oturduğumuz güne değil kalkacağımız güne bakarak hareket edeceğiz. 127 gün boyunca gece gündüz demeden çalıştık, teşkilatlarımız çok çalıştı sakın üzülmeyin bu bir başarısızlık değil başarıdır. Bütün iktidarların bir sonu var, her iktidar önce milletimize sonra Allah'a hesabını verecektir. Biz bunu hiç unutmadan hareket edeceğiz. Önümüzdeki pazartesiden itibaren tekrar çalışmaya başlayacağız çünkü biz biliyoruz ki çalışınca oluyor. Bize bu sloganı öğreten 15 yıl kenti geliştiren başta İbrahim Karaosmanoğlu'na sonra tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. Yeni seçilen tüm başkan arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Büyükakın, "İnşallah koltuktan kalktıktan sonra vatandaşımızın gönlündeki tahta oturmuş olarak kalkarız. Tüm teşkilatımız gece gündüz demeden kapı kapı gezdiniz Allah sizden razı olsun. Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmeden bu mücadeleye devam edeceğiz. Önümüzde bizi zorlu bir süreç bekliyor bu süreçten yüz akı ile çıkacağız. Rabbim bu seçimleri bize, ülkemize hayırlı etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mustafa Taşören-Hakan Öztürk