İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kocaeli merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Kocaeli merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında asker ve sivillerin de olduğu 20 kişinin yakalanması için Kocaeli merkezli 12 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u aktif görevde olan 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 üsteğmen, 11 astsubay, 1 askeri okul eski öğrencisi ve 2 sivil mahrem abi olmak üzere 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın arından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube(KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, izmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri ve Adana'nın da aralarında olduğu 12 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.