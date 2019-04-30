Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgütle ilişkisi olduğu belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Düzce, Isparta, Uşak, Balıkesir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 2 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Murat Kanber



