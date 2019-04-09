Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 18 gözaltı

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u aktif görevde olan 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 üsteğmen, 11 astsubay, 1 askeri okul eski öğrencisi ve 2 sivil mahrem abi olmak üzere 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın arından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube(KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, izmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri ve Adana'nın da aralarında olduğu 12 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda 1 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 3 muvazzaf teğmen, 9'u muvazzaf 1'i ihraç 10 astsubay, 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 mahrem abi toplam 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 2 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Murat Kanber

