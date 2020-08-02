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Kocaeli TEM Otoyolu'nda dönüş çilesi başladı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda dönüş çilesi başladı
Kocaeli TEM Otoyolu'nda dönüş çilesi başladı

Kocaeli TEM Otoyolu’nda Kurban Bayramı'nın 3. gününde Anadolu’dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin araçları nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kocaeli TEM Otoyolu’nda dönüş çilesi başladı - Tıkla İzle

Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirenler, bayramın 3. gününde dönüş yoluna geçti. Anadolu'dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar ise Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi.

İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde İstanbul yönüne seyir halinde olan araçlar sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu İzmit kesimi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde tatilcileri taşıyan araçların sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görülüyor.

Gürcan Yılmaz
 

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