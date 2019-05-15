Kocaeli TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza 14.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit kesimi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Feyzi Sabır idaresindeki 20 AUY 99 plakalı tır, yol çalışmasının olduğu yolda durmak zorunda kaldı. Tırın durduğunu gören Hakan Engez idaresindeki 06 AFU 231 plakalı hafifi ticari araç ve 26 GH 547 plakalı tır da arkasında durdu. Bir süre duran trafikte bekleyen araçlara sürücüsünün adı öğrenilemeyen ve hızla geldiği iddia edilen 06 JTF 29 plakalı tır duramayarak çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 3 tır 1 hafif ticari araç birbirine girdi. Kazaya neden olan adı öğrenilemeyen tır sürücüsü araç içinde sıkışarak diğer araçlardaki 3 kişi de hafif şekilde yaralandı. kazada yol ise tamamen trafiğe kapandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulanslara alınan yaralı 4 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan ve hurdaya dönen araçlar çekiciler ile yoldan kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle tamamen trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan trafik ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kaza yapan araçların kaldırılma anları ve duran trafikte oluşan kilometrelerce araç kuyruğu görünüyor.

Gürcan Yılmaz