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Kocaeli TEM'de durdurulan tırda 155 kilo eroin ele geçirildi

Kocaeli TEM'de durdurulan tırda 155 kilo eroin ele geçirildi
Kocaeli TEM'de durdurulan tırda 155 kilo eroin ele geçirildi

Kocaeli’de şüpheli bir tırda Narkotik ekiplerince yapılan aramada 115 kilogram eroin ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan polis ekipler, şüpheli bir tırı takibe aldı. Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan tırda Narkotik ekipleri, narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı.

Narkotik köpeğinin sürücü kabininde yoğunlaşması üzerinde kabinde yapılan aramada, sürücü koltuğunun arka zeminine çuvallar içerisinde zulalanmış 300 paket halinde 155 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturuculara el konulduğu olayda araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Gürcan Yılmaz

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