Kocaeli TEM'de hayvan yüklü tır yola devrildi araç kuyruğu oluştu

Kaza, saat 08.30 sıralarında Körfez TEM otoyolu Hacıosman Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Erdoğmuş (22) idaresindeki 44 BL 802 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tır, Körfez TEM otoyolu İstanbul istikametinde seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan tır yol kenarındaki bariyerlere çarparak yola devrildi. Yolda devrilen tırın kupası ile dorsesi parçalanırken, dorsedeki büyükbaş hayvanlar ise yola savruldu. Trafiğin tamamen kapandığı, sürücünün ve hayvanlardan bir kaçının yaralandığı kazayı görenler durumu acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Tır parçalandı kasadaki büyükbaş hayvanlar yola savruldu

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla parçalanarak kopan sürücü kabininden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tır dorsesinden yola savrulan hayvanlar ise çevredekilerin yardımıyla araçtan kurtarılarak yol kenarında emniyetli bir bölgeye alındı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında kaza yapan tır yoldan kaldırılarak trafik akışını yeniden sağlandı.

TEM'deki kuyruğun sonu görünmüyor

Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan TEM İstanbul istikametinde ise 20 kilometreye yakın araç kuyruğu oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu ve sonu görünmeyen araç kuyruğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kaza nedeniyle tamamen kapanan yolda ilerleyemeyen araçların sürücüleri, araçlarından inerek trafiğin açılmasını beklediği görülüyor.

Mustafa Taşören-Gürcan Yılmaz