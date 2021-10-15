Kocaeli Valisi Yavuz, polisi 30 metre sürükleyen sürücü hakkında konuştu

Dün İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen polislerin belgesini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi Bedir Yıldız ise yaklaşık 30 metre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

Kaçan otomobil CHP'li eski başkan yardımcısının çıktı

Vücudunda kırıklar oluşan polis ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan takip neticesinde otomobil, 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Aracın içerisinde yapılan aramalarda TBMM araç giriş kartı bulundu. Plakadan yapılan sorgulamada otomobilin CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu'na ait olduğu belirlendi. Polis memurunu yaralama suçundan Sadıkoğlu'nun firari olarak arandığı öğrenildi.

"Kendini bilmez, kural tanımaz şahıs"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören polis memuru Bedir Yıldız'ı (25) ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Yavuz, "Dün kendini bilmez, kural tanımaz bir şahıs, kontrol sırasında kaçmak suretiyle polis memurumuzu yaralamış ve aslında milletimizi yaralamıştır. Gencecik, yeni mesleğe başlamış evladımız neredeyse ölümden döndü. Dün geçici şuur kaybı yaşadı. Şu anda omzunda kırık mevcut, dirseğinde problemleri var. Allah'a hamdolsun göründüğü kadarıyla hayati tehlikesi bulunmuyor.

Ancak kamuoyuna çağrıda bulunuyorum. Lütfen kurallara uyalım. Güvenlik birimlerimiz sizler için çalışıyor. Her bir trafik kazasında can kaybı olduğunda derinden etkileniyor ve üzülüyoruz. Hükümetimizin eylem planı var, bu denetimleri bu yüzden gerçekleştiriyoruz. O yüzden trafik denetimlerinde durdurulduğunda lütfen duralım. Durduktan sonra böyle ani hareketlerle görevlilerimizi tehlikeye atmayalım. Bunlar milletin evlatları, aslan parçaları sizler için çalışıyor" dedi.

"Videoyu tekrar tekrar izliyorum"

Dün meydana gelen olayda polis memurunun olumsuz bir davranışının olmadığının altını çizen Yavuz, "Videoyu tekrar tekrar başından sonuna kadar izliyorum, içimiz acıdı. Bu açıklamayı da herkese mesaj vermek için yapıyorum. Çok üzüldük ama Allah'a hamdolsun hayati tehlikesi bulunmaması acımızı hafifletti. Bu tür kendini bilmez, şahsiyeti gelişmemiş, topluma yük olan insanların peşinden koşmaya devam edeceğiz. Şahıs henüz yakalanmadı. Arkadaşlarımız yoğun çalışma gerçekleştiriyor. En kısa zamanda yakalayıp, adli mercilerin karşısına çıkaracağız" diye konuştu.

"CHP yazan bir plaka"

Polis memuruna çarpan aracın plakasının belli olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz, "CHP yazan bir plaka. Ama biz bilgileri elde ettikten sonra daha net açıklama yaparız" dedi.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli'de yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görev yapan bir arkadaşımız, yaptığı rutin uygulamalar sırasında durdurduğu bir aracı kontrol ederken aracın aniden hareket etmesi sonucu yaklaşık 25-30 metre sürüklenmiştir. Bu ancak insanlıktan nasibini almamış, insanı insan yapan erdemlerden uzak insanların yapabileceği bir hadisedir. Dün çok korktuk, arkadaşımızda geçici şuur kaybı yaşandı. Omzunda kırık, dirseğinde çatlak mevcut. Şu anda hayati tehlikesi yok. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Sadece ve sadece milletine, bayrağına, vatanına hizmet etmekle yüreği dolu arkadaşımızın görev esnasında kaldığı muamele hiçbir yerde kabul edilemez bir davranıştır. Bunun mutlaka yasal gereği yapılacaktır. Arkadaşlarımız bu konudaki çalışmalarını yapıyorlar. Yakalayıp, yasal gereğini yapacağız."

Huriye Ferah Vanlı - Cihan Atik

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