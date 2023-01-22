İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kocaeli Valisi Yavuz'dan patlamaya ilişkin açıklama

Kocaeli Valisi Yavuz'dan patlamaya ilişkin açıklama
Kocaeli Valisi Yavuz'dan patlamaya ilişkin açıklama

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük'te meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş olup, iki vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda inceleme, araştırma devam etmektedir. Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır" dedi.


Kavaklı Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında 3 katlı binanın 3'üncü katında patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 kişinin ağır yaralandığı öğrenilmişti.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gölcük Kavaklı'da bir apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş olup, iki vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda inceleme, araştırma devam etmektedir. Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Mehmet Ekrem Ceylan - Ardacan Uzun - Enes Azmak
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.