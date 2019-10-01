Kocaeli'de 2 milyon TL'lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube ekipleri ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, gümrük kaçağı mal taşıdığı tespit edilen bir tırı takibe aldı. TEM Otoyolu Kocaeli sınırlarına giren 81 plakalı tır, 27 Eylül Pazar günü Derince ilçesi sınırlarında durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda, 300 adet katlanabilir şemsiye, 55 bin adet baston şemsiye, 15 bin adet bijuteri, bin 145 adet cüzdan, 525 adet ayna, bin 250 adet oyuncak bebek olmak üzere yaklaşık 73 bin 220 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon 50 bin TL civarında olduğu tespit edilirken olayla ilgili S.Ş., E.K. ve M.K. isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Gürcan Yılmaz