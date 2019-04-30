Kocaeli'de 480 öğrenci kapasiteli İzmit Uğur Anadolu Lisesi açılıyor

Eğitim öğretimini 137 okulu ile sürdüren Uğur Okulları yarım asırlık deneyim, başarı ve vizyon ile öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlıyor. Her biri alanında deneyimli akademik kadrosuyla, sunulan çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, Kodlama eğitimi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyor.

Uğur Okulları, bu yıl İzmit'in merkezinde açılacak İzmit Uğur Anadolu Lisesi ile nitelikli eğitim veren okullarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde hizmet verecek İzmit Uğur Anadolu Lisesi tanıtım toplantısı İzmit'te bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Törene, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcıları, okul müdürleri ve basın mensupları katılım gösterdi.

Yeni eğitim öğretim döneminde hizmet verecek İzmit Uğur Anadolu Lisesi hakkında bilgi vermek üzere tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “İzmit Uğur Anadolu Lisemiz ile nitelikli eğitimi öğrencilerimizle buluşturacağız, onları geleceğe hazırlayacağız” dedi.

480 öğrenci kapasiteli İzmit Uğur Anadolu Lisesi açılıyor

Türkiye'nin 44 ilinde, 51'i kampüs 137 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını ve dönemde de birçok yeni kampüsü yapmayı sürdürdüklerini belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Kocaeli'de eğitim alanında öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. Kulaberoğlu, “Yarım asırlık başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz okullarımıza bir yenisi daha eklemenin, İzmit Uğur Anadolu Lisemizi Kocaeli ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. 10 Milyon Türk Lirası yatırım bedeline sahip olan 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar eğitim verecek, 21 derslikli lisemizde STEM laboratuvarı, Robotik ve Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarı, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarı, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 480 öğrenci kapasiteli yeni lisemizde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk” diye konuştu.

'Eğitim Değerlidir' felsefesi ile yaklaşımlarımızı kurguluyoruz

‘Eğitim Değerlidir' felsefesinden yola çıkarak eğitim yaklaşımlarını kurguladıklarını belirten Kulaberoğlu, bu kaliteli eğitimi en doğru şekilde öğrencileri ile buluşturacaklarına inandıklarını belirtti. Uğur Okullarının büyümeye ve gelişmeye devam ettiğine değinen Kulaberoğlu, “Kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına ulaştırma hedefimiz ile yola devam ediyoruz. Elbette sayısal büyümemiz sürerken nitelikli eğitimimiz ve kalitemizden ödün vermememiz gerekiyor. Öncelikli olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki her okulumuzda, öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmayı hedefe koyuyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitim yaklaşımlarında 5 dil 2 becerinin kazandırılması önemseniyor

Kulaberoğlu, “Uğur Okulları, öğrencilerinin 21'nci yüzyıl becerileriyle donanmaları ve geleceğe hazırlanmaları üzerine eğitim stratejilerini kurguluyor. Eğitim yaklaşımlarında öğrencilere 5 dil ve 2 becerinin kazandırılması önemseniyor. Birincisi anadil, yani Türkçemiz. Akademik başarının, ifade gücünün, sosyal diyalogların genel olarak hayat başarısının artması için anadili öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. İkincisi bilim dili olan Matematik. Öncelikli olarak öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. İyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini İngilizce konuşarak iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Gerek yaşamımızda gerek işimizde kullanmak durumunda olduğumuz bunca teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek, daha verimli kullanır, ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani “öncelikle iyi insan olmak”. Bu 5 dilin yanında ise kazanmaları gereken 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz: “Sanat ve Spor” Sanatın ve sporun hayatımızın her anında olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sınavlara hazırlıkta yarım asırlık deneyimimiz ile öncü kurumuz

50'nci yılını kutlayan köklü ve global bir eğitim kurumu olan Uğur Okullarının en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunu belirten Nevzat Kulaberoğlu, “Uğur Okulları, yarım asırlık sınavlara hazırlık deneyimini en başarılı bir şekilde okullarına entegre etmiş olan ve bunu başarı ile uygulayan ilk ve en önemli kurumdur. Bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz “Uğur Sınava Hazırlık Merkezi” ile öğrencilerimizin sınav başarısını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirmeleri için teşvik etmeyi, aynı zamanda yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda 11'inci sınıfa kadar Bilgi ve İletişim Teknolojileri (U-BİT) derslerindeki kodlama, robotik, animasyon, nesnelerin interneti ve oyun tasarımı ile öğrencilere dijital dünyanın kapılarını da aralıyor. Kodlama dersleri ile öğrencilerimizin psikomotor gelişimlerini desteklenmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ortaokuldan itibaren kodlama ile kodlama derslerinin tamamlayıcısı niteliğindeki robotik derslerini alacak ve kod tüketen değil kodlarla birlikte üreten öğrenciler olacaklar” dedi.

Dünyanın en iyi üniversitelerine öğrenci yetiştireceğiz

Öğrencilerin 21'nci yüzyıl becerileriyle donanmaları ve geleceğe hazırlanmaları üzerine eğitim stratejilerini kurguladıklarını belirten Kulaberoğlu, hedeflerinin Uğur Okullarında öğrencilerini bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek olduğunu aktardı. Kulaberoğlu, “Öğrencilerimiz kusursuz bir yabancı dil eğitimi alacaklar. Akademik yönden başarılı, yabancı dile hakim, interdisipliner çalışmalarda bulunan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Amacımız katma değeri yüksek üretim yapan nesiller yetiştirmek. Uğur Okulları olarak global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce'yi öğrencilerimize en iyi şekilde öğretiyoruz. Ayrıca Uğur Okulları bünyesinde bulunan; yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz İngiltere, Kanada, Washington D.C. gibi farklı ülke ve şehirlerde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çatısı altında yer alan kurumlarda ücretsiz yabancı dil öğrenimi görebilme imkanına sahip oluyorlar. BAU Global iletişim ağında yer alan 9 üniversite ve 3 dil okulu başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyorlar” diye konuştu.