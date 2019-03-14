Kocaeli'de 52 yaşındaki sürücü aracında ölü bulundu

Körfez D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevki'inde 53 yaşındaki sürücü, park halinde uyuduğu araç içinde ölü olarak bulundu. Olay sabah saatlerinde Körfez Kirazlıyalı mevki'i D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu için de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Çakır(52), idaresindeki 26 KN 738 plakalı otomobil ile Kirazlıyalı D-100 karayolu kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna girdi. Burada aracını kenara çeken Çakır uzun süre aracından inmeyince çevredekiler şüphelenip polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Çakır'ın araç içinde uyuduğunu tespit edip geri döndüler.

Olayın ardından sabah saatlerinde de sürücü Çakır'ın aracından inmediğini gören çevredekiler yine durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis eşliğindeki sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Olay Yeri İncele ekiplerinin incelemeleri sonrasında Çakır'ın cansız bedeni morguna kaldırıldı. Çakır'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Mustafa Taşören

