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Kocaeli'de baca yangını korkuttu

Kocaeli'de baca yangını korkuttu
Kocaeli'de baca yangını korkuttu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binada çıkan baca yangını itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Beylikbağı Mahallesi 308 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katta yakılan sobadan baca alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Mert Gürenç

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