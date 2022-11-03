İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kocaeli'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Kocaeli'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde beton mikserinin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kocaeli'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak'taki Darıca Gençlerbirliği Kulübü'nün karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 34 EN 2286 plakalı beton mikseri, sokak üzerinde dönüş yaptığı sırada yeşillik alana devrildi. Kazayı gören Darıca Gençlerbirliği Kulübü güvenlikleri sürücünün yardımına koştu. Araçta sıkışan sürücü, güvenlik görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Uslu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.