Kocaeli'de bir mahalle karantinaya alındı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde yaşayan 1 kişinin korona virüs şüphesi ile kaldırıldığı hastanede yapılan test sonuçları pozitif çıktı.

Daha sonra şahsın temas ettiği 6 kişinin daha korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Aynı mahallede yaşayan 7 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkması sonrasında alınan kararla mahalle 5 günlüğüne karantinaya alındı. İlçenin kırsal kesiminde bulunan mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Öte yandan, mahallede yaşayan ve korona virüs tespit edilen 7 kişi ile temas kurdukları değerlendirilen 37 kişiye daha korona virüs testi yapıldı. 37 kişinin test sonuçlarına göre karantina sürecinin uzatılabileceği öğrenildi.

Kerim Yavuz



