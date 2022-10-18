Kocaeli'de damat dehşeti: 2 ölü

Olay, Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi Beyza S. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S., kayınpederi Şahin K.'nin evine geldi. Ö.S., yanında bulunan tabanca ile hem eşine hem de kayınpederine ateş etti. Baba kız kanlar içinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cihan Atik - Adil Özdemir

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