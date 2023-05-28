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Kocaeli'de damat kayınbiraderi tarafından silahla vuruldu

Kocaeli'de damat kayınbiraderi tarafından silahla vuruldu
Kocaeli'de damat kayınbiraderi tarafından silahla vuruldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan tartışmada damat kayınbiraderi tarafından bacağından vurularak yaralandı. Olaydan sonra kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, damat S.Y. ile kayınbiraderi C.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.K., tabanca ile S.Y.'ye ateş etti. S.Y. bacağından yaralanırken, C.K. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesi duyan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı S.Y.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cihan Atik

 

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