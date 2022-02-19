Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi Kızkulesi mevkinde bulunan bir derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar, dere içerisinde bir ceset olduğunu gördü.

Cesedi görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridiyle alanı kapattı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekiplerince dereden çıkarılan ceset, morga kaldırıldı. Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Fehime Kartal - Cihan Atik

