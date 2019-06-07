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Kocaeli'de dönüş yoğunluğu: trafik durma noktasına geldi

Kocaeli'de dönüş yoğunluğu: trafik durma noktasına geldi
Kocaeli'de dönüş yoğunluğu: trafik durma noktasına geldi

Memleketlerinde geçirdikleri Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüşe geçenlerin TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu trafik akşam saatlerinde durma noktasına geldi.

İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3. günün akşamı dönüş yoluna girmesi sonrası TEM Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde durma noktasına geldi.

Tatilcileri taşıyan araçların dönüş yolunda oluşturduğu trafik Uzunçiftlik, Bekirdere, Hatipköy, Hereke ve Dilovası bölgelerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde artarak devam eden trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, İstanbul yönünde dönüşe geçen araçların yoğun trafikte yavaş bir şekilde ilerlemeye çalıştıkları görünüyor.

Trafiğin yoğun olduğu alanlarda güzergah boyunca Kocaeli emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipler, olumsuzlukların yaşanmaması adına devriye görevlerini sürdürüyor.  

Gürcan Yılmaz


 

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