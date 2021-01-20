İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'de evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
Kocaeli'de evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü. Kanaması olduğu için hastanede tedavi altına alınan kadının odasının önünde ise polis ekipleri güvenlik amacıyla nöbet tutuyor.

Kocaeli’de evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü - Tıkla İzle

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T.(29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T., özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan bebek, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

M.T.'nin özel hastanede tedavisi sürerken, polis ekiplerince gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan M.T.'nin hastane odası önünde polis ekipleri güvenlik amacıyla beklediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bebek dehşetinin yaşandığı ev görüntülendi

 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 çocuk annesi kadının, yeni doğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdüğü dehşet evi görüntülendi.

Olay İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk annesi olan M.T.(29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evininde bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T. özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan bebek, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı. Olayın yaşandığı dehşet evi ise İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntülerde 3 katlı binanın 2. katında bulunan evin kapısın açık olduğu görüldü. M.T.'nin komşuları ise olayın boyutunu bilmediklerini, M.T.'nin hamile olduğundan haberleri olmadıklarını söylediler.

Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren anne adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi kadın, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Olay İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk annesi olan M.T.(29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evininde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede kanaması olduğu için tedavi altına alınan M.T., tedavisi sonrasında emniyete götürüldü. Polis merkezinde ifadesi alınan M.T., işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.