Kocaeli'de evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T.(29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T., özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan bebek, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

M.T.'nin özel hastanede tedavisi sürerken, polis ekiplerince gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan M.T.'nin hastane odası önünde polis ekipleri güvenlik amacıyla beklediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bebek dehşetinin yaşandığı ev görüntülendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 çocuk annesi kadının, yeni doğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdüğü dehşet evi görüntülendi.

Olay İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk annesi olan M.T.(29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evininde bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T. özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan bebek, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı. Olayın yaşandığı dehşet evi ise İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntülerde 3 katlı binanın 2. katında bulunan evin kapısın açık olduğu görüldü. M.T.'nin komşuları ise olayın boyutunu bilmediklerini, M.T.'nin hamile olduğundan haberleri olmadıklarını söylediler.

Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren anne adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi kadın, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Olay İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk annesi olan M.T.(29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evininde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede kanaması olduğu için tedavi altına alınan M.T., tedavisi sonrasında emniyete götürüldü. Polis merkezinde ifadesi alınan M.T., işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

