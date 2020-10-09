Kocaeli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, Kayseri, Hatay, Tunceli ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3'ü görevde jandarma uzman çavuş, 1 ihraç jandarma astsubay ve 2 ihraç jandarma uzman çavuş olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Murat Kanber - Cihan Atik

