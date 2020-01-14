İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de FETÖ'nün adalet yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

Kocaeli'de FETÖ'nün adalet yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı
Kocaeli'de FETÖ'nün adalet yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26'sı aktif görevde 34 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 ilde operasyon eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifadelerinin alınması için Kocaeli Emniyetine götürüldüğü firari durumdaki 4 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüldüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.