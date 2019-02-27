İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de FETÖ'nün gizli dershanesi ortaya çıkarıldı

Kocaeli'de FETÖ'nün gizli dershanesi ortaya çıkarıldı
Kocaeli'de FETÖ'nün gizli dershanesi ortaya çıkarıldı

Kocaeli merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgüt üyelerinin çocuklarını eğitme amacıyla bir apartman dairesinde oluşturulan gizli dershane ortaya çıkarıldı. Operasyonda ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ’nün gizli dershanesi ortaya çıkarıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kocaeli merkezli, İstanbul ve Ankara illerinde yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında örgüt üyesi olma suçundan yakalama kararı bulunan, örgütün sözde üst düzey yönetici konumundaki mahrem abileri ve ailelerini yasadığı yollarla yurt dışına geçişlerini sağlayan ve yasa dışı olarak Kocaeli'de dershanecilik yaptıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslara ait ikametlerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait olduğu değerlendirilen yüksek miktarda para, dijital materyal, örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi.

Örgüt eğitiminde kullanılan gizli dershane böyle görüntülendi

Operasyonda örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verilmesi için bir apartman dairesinde oluşturulan kaçak dershane ise ortaya çıkarıldı. Daire içerisindeki odaların yazı tahtalar ve sıralar yerleştirilerek sınıflara dönüştürüldüğü dershanenin ise görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde daire içinde oluşturulan dershanenin içindeki sınıflarda tahtalara yazılan tarih ve siyasetle ilgili derslerin anlatıldığı yazılar görünüyor. Dershanede inceleme yapan ekiplerin çok sayıda dokümana el koyduğu öğrenildi.  

Kübra Topçuoğlu


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.