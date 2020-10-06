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Kocaeli'de FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapısına operasyon: 6 gözaltı

Kocaeli'de FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapısına operasyon: 6 gözaltı
Kocaeli'de FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapısına operasyon: 6 gözaltı

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin Jandarma Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında jandarmadaki mahrem yapılanmaya yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, Kayseri, Hatay, Tunceli ve Amasya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü aktif görevde 2'si ihraç 5 jandarma uzman çavuş ve 1 ihraç jandarma astsubay olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kişinin ise firari olarak arandığı öğrenildi.

Cihan Atik
 

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