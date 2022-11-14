Kocaeli'de film gibi olay

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 9 Kasım tarihinde bir kişinin alıkoyulduğunu ve 500 bin TL fidye istenildiği ihbarını aldı. Paranın hazır edilmediği takdirde şahsın öldürüleceğini haberini alan polis ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda bir kişi arabada, 3 kişi ise Gebze Ovacık Mahallesi'nde bulunan evde yakalandı. O evde şahıslar tarafından rehin alınan kişi de kurtarıldı. Konuyu derinlemesine araştıran polis ekipleri olaya ilişkin İstanbul'dan 2 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakan Öztürk - Emrah Dursun

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