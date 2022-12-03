Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Yangın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple fabrikada yangın çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saatlik çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik

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