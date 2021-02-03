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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın devam ediyor

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın devam ediyor
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın devam ediyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın devam ediyor - Tıkla İzle

Yangın saat 16.45 sıralarında Gebze Pelitli Mahallesi 4418. Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geri dönüşüm firması depolama alanında malzemelerin tutuşması üzerine yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören firma çalışanları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli'nin tüm ilçelerinden ve İstanbul'un Kartal ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alev alev yanan geri dönüşüm depolama alanına sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürme

çalışmalarına devam ediyor. İçeride bulunan iş makinelerinin tamamen yandığı fabrikada alevler yükselmeye devam ederken, ara ara patlama sesleri de duyuluyor.

Öte yandan dumandan etkilenen işçilerin ise tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Mustafa Uslu - Hakan Öztürk - Murat Kanber

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