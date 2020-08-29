İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin açık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tesisin depolama alanında bulunan atık, ambalaj ve kağıtlar henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını gören işçiler, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren müdahaleyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan yada can kaybının olmadığı yangın, havadan görüntülendi.
Ekipler yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Murat Kanber - Enes Altun - Cemal Kandemir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.