Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Kaza, saat 11.15 sıralarında İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametine meydana geldi. İddiaya göre, 34 CAY 264 plakalı otomobilin sürücüsü, önünde seyreden aracı makas atarak sollarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrulup, 34 NT 5648 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İki otomobil büyük hasar görürken, kazada 17 yaşındaki C.Y. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik bir süre aksarken, olay yerine çağırılan çekicilerle araçlar kaldırılarak trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ömer Faruk Kıyak

