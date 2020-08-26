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Kocaeli'de her yıl 10 bin yeni fidan toprakla buluşuyor

Kocaeli'de her yıl 10 bin yeni fidan toprakla buluşuyor
Kocaeli'de her yıl 10 bin yeni fidan toprakla buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren üretim fidanlığında yetiştirilen 10 bin fidan, her yıl Kocaeli’nin farklı bölgelerini yeşillendiriyor.

Yeşil alanların bakımına ve büyümesine büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha da yeşile bürünmesini yetiştirdiği fidanlar ile sağlıyor. Başiskele İlçesi Kullar'da 856 dönüm üzerine kurulu üretim fidanlığından, Kocaeli'nin tüm bölgelerine, yılda ortalama yetiştirilen 10 bin fidan sevk ediliyor. Üretilen fidanlar ile hem tasarruf sağlanırken hem de şehrin birçok noktasında yeşil alanlar oluşturuluyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesindeki üretim fidanlığında uzman personeller, fidanların bakımlarını titizlikle yapıyor.

Çınar, Ihlamur, Dişbudak, Akçaağaç, birçok meyve ve bitki türlerinin üretimi gerçekleştiriliyor. Tüm türler ele alındığında fidanlıkta toplam 60 bin bitki bulunan fidanlıkta tohum, çelik, aşı ve yarı mamul bitkilerden üretimi de yapılıyor. Alanda bulunan fidanların daha sağlıklı ve hızlı büyümesi için bakım çalışmaları günlük ve aylık olarak gerçekleştiriliyor. Bakım çalışmaları kapsamında sulama, gübreleme ve ilaçlamalar yapılıyor. Ayrıca alandaki yabani otlar düzenli olarak temizleniyor.

Enes Altun

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