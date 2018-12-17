Kocaeli'de hırsızlar 1.5 dakika 80 bin TL'lik telefon ve tablet çaldılar

Olay gece 04.00 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir GSM operatörü bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 04.00 sıralarında hafif ticari bir araçla GSM bayisi önüne gelen 5 kişi, kaldırım taşı ve tekmeleriyle iş yerinin camını parçalayarak içeri girdiler. 1 kişinin dışarıda gözcülük yaptığı olayda içeri giren 4 kişi ise stantlarda duran telefon ve tabletleri hızla kopararak ellerindeki çuvala doldurdular. Tezgahlarda bulunan tüm telefon ve tabletleri alan hırsızlar 1.5 dakikada yaklaşık 80 bin TL değerinde ürün çalarak dışarı çıktı. Geldikleri araca binen 5 kişi, hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı

Hırsızlık anında iş yerinden gelen alarm sonrasında olay yerine gelen işletme sahibi, camların kırılmış ve telefonların da çalınmış olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde delil incelemesi yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

1.5 dakikada 80 bin TL'lik vurgun güvenlik kamerasına takıldı

Öte yandan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, GSM bayisi önüne gelen yüzleri maskeli 5 kişi, ellerine aldıkları kaldırım taşını cama atarak kırıyor. Daha sonra kırılan camı tekmeleyen şahıslar, parçalanan alandan iş yerine giriyor. İçeride stantlarda bulunan telefon ve tabletleri 1.5 dakikada toplayan hırsızlar, geldikleri araçla olay yerinden kaçarak gözden kayboluyor.

Mustafa Taşören-Gürcan Yılmaz