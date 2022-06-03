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Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Kocaeli’de işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 işçi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri çalışanlarını taşıyan işçi servisi ile kamyon çarpıştı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, servisin içerisindeki yaralı 7 işçiyi ambulanslara alarak hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ömer Faruk Kıyak

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