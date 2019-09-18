Kocaeli'de ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı

Olay sabah saatlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Ş. yönetimindeki 34 LDP 464 plakalı servis otobüsü, kırmızı ışıkta geçen Mustafa O. yönetimindeki 34 LAY 066 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.